Kevin Jochems knap derde in 1.55m Stuttgart, winst voor Harry Charles

Vanavond werd in Stuttgart de tweede kwalificatie voor de German Masters, die later vanavond op het programma staat, verreden. Kevin Jochems reed in het 1.55m direct op tijd een foutloze en tevens snelle rit (62,95s) op de KWPN-merrie Flying Jackie (v.Nabab de Reve). Hiermee eindigde de combinatie op een knappe derde plaats en wist Kevin Jochems zich te kwalificeren voor de 'Masters' later vanavond. De winst was er voor Harry Charles met de ruin Billabong Du Roumois (v.Mylord Carthago).

Waar de Brit gisteren nog genoegen moest nemen met een tweede plaats in het 1.50m, was hij vandaag iedereen te snel af. In een tijd van 59,30s legde hij het parcours af en ging er met de winst vandoor. Ook de Duitser Philipp Schulze Topphoff is goed op weg. Gisteren was hij nog goed voor de derde plaats, vandaag voegde hij daar een tweede plaats aan toe. Met de merrie Carla Nrw (v.Comme Il Faut) kwam hij in een tijd van 61,77s over de finish.

Nog meer Nederlands succes

Ook voor Loewi Joppen was er een foutloze rit. Hij reed de twaalfjarige ruin Havel van de Wolfsakker Z naar een tijd van 68,62s en belandde daarmee op de elfde plaats.

Lars Kersten

Voor Nederland verscheen ook Lars Kersten aan de start met de hengst Funky Fred Marienshof Z (v.Fantomas de Muze). Helaas moest hij met acht strafpunten de ring verlaten.

Uitslag

Bron: Horses.nl