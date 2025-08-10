KFPS keuren Duitsland: Dagkampioene van Tiede x Fabe

.

Op de Duitse keuring in Hamm op zaterdag 9 augustus is de driejarige Tieda van Braukhusen Ster (Tiede 501 x Fabe 348) Voorlopig Kroon en dagkampioen geworden. Juryleden Piet Bergsma, Willem Sonnema en aspirant-jurylid Petra Smit wezen haar halfzuster Isann van Braukhusen Kroon AAA (Julius 486 x Fabe 348) als reservekampioen aan. Een succesvolle dag voor inzender Silvia Steinrücken; beide merries zijn dochters van Trees fan ‘e Sjongdyk Model Pref AAA (Fabe 318 x Piter 312).

De dag begon met drie IBOP’s waarbij Nienke Ster (Gerben 479 x Pier 448) van Nicky Slegers een AAA-predicaat verdiende met 86 punten voor haar IBOP onder het zadel van Demi van Nuys.

Vier Stermerries

Op de keuring in Hamm verschenen vier driejarige merries in de baan, waarvan er drie het Sterpredicaat binnenhaalden. Naast twee dochters van Gjalt 426 met een Ster tweede premie haalde de driejarige Tieda met een opvallend sterke stap een eerste premie en werd in de vervolgronde Voorlopig Kroon verklaard. Een vierde merrie verdiende ook het Sterpredicaat: de vierjarige Pauljina T. fan Schwan (Waander 512 x Alwon 469) maakte promotie van stamboek naar Ster.

Twee eerste premies bij de oudere merries

Bij de oudere merries kregen de beide Kroonmerries een eerste premie: de 12-jarige Romi v. ‘t Hof ter Smissen (Beart 411 x Andries 415) en de 7-jarige Isann van Braukhusen (Julius 486 x Fabe 348). Voor graadverhoging naar Model kwamen ze tekort, maar Isann – al eerder fokdagkampioen en als vierjarige winnaar van de Pavo Fryso bokaal – mocht zich wel naast haar halfzuster Tieda opstellen als algeheel reservekampioen. Een mooi succes voor fokker/eigenaar Silvia Steinrücken uit Olsberg die de vijfde nakomeling van haar 19-jarige Modelmerrie Trees het sterpredicaat of hoger zag behalen.

Eerste premie veulens

Op de keuring kwamen vier veulens, waarvan er twee een eerste premie kregen. Felis Fritzi van Bielefeld (Jorke 532 x Tsjalke 397) werd met zijn oranje lintje ook meteen kampioen hengstveulens. Merrieveulen Frieda van Störmede (Wibout 511 x Alwin 469) behaalde ook een eerste premie en werd aangewezen als het beste merrieveulen.

Bron: KFPS