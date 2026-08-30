KFPS Keuren in Duitsland: Thale (Tiede 501) Kroon en kampioen

Op zondag 30 augustus is de vierjarige Thale vom Seenland Kroon AA (Tiede 501 x Pier 448) Kroon en fokdagkampioen geworden op de keuring in het Duitse Hamm. Juryleden Willem Sonnema, Gotien Sipsma en Ellen van Gastel wezen het reservefokdagkampioenschap toe aan de driejarige Zena fan Preiss Ster (Pier 448 x Door).

KFPS Door

Thale, de merrie van Ralf Munitzk uit Hosena haalde in de IBOP al de hoogste score. met 77,5 punten. Met Lieke Lueks in het zadel wist ze haar A-predicaat naar AA te brengen en daarmee werd ze meteen al Kroon verklaard. In 2025 werd ze al Voorlopig Kroon toen ze reservekampioen dagkampioen werd op de keuring in Hosena. Thale is een merrie met rasuitstraling, een lange verticale hals en een sterke bovenlijn, zo zagen de juryleden. ‘Haar stap is ruim en actie, in haar draf heeft ze veel houding en balans, een sterk achterbeen en ze beweegt opwaarts.’

Driejarige Zena reservekampioen

Het reservekampioenschap ging naar de kersverse Stermerrie met een tweede premie: Zena fan Preiss Ster (Pier 448 x Door) van Thomas Preiss uit Kevelaer. De nog jeugdige Zena heeft een sterke bovenlijn, een iets hellend kruis met voldoende lengte. In stap is ze ruim en actief. ‘Waarbij ze het voorbeen goed uit de schouder beweegt. Haar draf heeft ruimte met een goede techniek in het achterbeen.’

Van de 13 aanwezige driejarige merries werden er vijf voorzien van een Ster met een tweede premie.

Ismo kampioen hengstveulens

Bij de veulens werd er één oranje lintje toegekend. Kampioen bij de hengstveulens werd eerste premie veulen Ismo vom Friesenstolz (Hilbrand 525 x Matthys 504) van Zeynep Knöfler uit Selfkant. Een heel rassig hengstveulen met een goede, sterke bouw en hard beenwerk. ‘Zijn stap was ruim en hij liet een fabelachtige ruime, lichtvoetige draf zien met een sterk achterbeen, veel houding en schakelend vermogen.’ Reserve werd Henry D vom Emsterfeld (Nyk 538 x Rindert 406) van Nicole Holweg. Bij de merrieveulens ging het kampioenschap naar Ilka (Manno 541 Matthys 504) van Heinz Brügger. Ilka kreeg, net als reservekampioen bij de veulens Grace (Martzen 521 x Tiede 501) een tweede premie.

Bron: KFPS