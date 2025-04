KFPS keurt in Tasmanië: Teun-dochter kampioen

Zondag 6 april ging de KFPS-jurystoet met juryleden Sabien Zwaga, Ester Reen en voorbrengers Remmelt en Tristan Hoekstra naar Tasmanië, een prachtig eiland ten zuiden van het vasteland van Australië. Onder een zonnetje en zelfs een regenboog maakten ze de driejarige Supra G.T. van Wallbrook Ster (Teun 505 x Maurus 441) van Nadeen en Lee Davis kampioen. Het reservekampioenschap ging naar merrieveulen Betske van Berkley (Teun 505 x Hessel 480) van Monique en Chris Thornley.

Supra is een iets eenvoudig aandoende merrie die rijker in haar rasuitstraling zou mogen zijn, sterk gebouwd en langgelijnd is en met een goede bovenlijn en brede lendenen, beschrijft Sabien Zwaga. “In beweging waardeerde ze zich op. Ze stapte ruim en taktmatig en draafde met een sterk achterbeengebruik.”

Veulens

Reservekampioen Betske kreeg een tweede premie. Een veulen met een edel hoofd die iets zwaar in de hals was en in beweging meer kon overtuigen. ‘Maar correct gebouwd was met een goede bovenlijn en romprichting en veel front.’ In totaal werden er vier veulens gepresenteerd, twee van de veulenboekhengst met dekvergunning Drys vd Terpen Ster AAA en twee van Teun 505. ‘De veulens van Drys kregen beide een tweede premie en vielen op met hun souplesse in de draf, in stap meer konden overtuigen, maar een correcte bouw en voldoende rastype liepen zien.’ Beide veulens werden begeleid door één merrie die liefdevol een tweede veulen, waarvan de moeder was gestorven, onder haar hoede had genomen. De twee nakomelingen van Teun 505 waren uniform, correct gebouwd en mochten in beweging wat meer overtuigen.

Bron: KFPS