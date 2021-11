KFPS ledenraadsvergadering: nieuwe criteria voor fokdoel en personele wisselingen

Gisteren hebben het bestuur en de ledenraad bij de ledenraadsvergadering van het KFPS nieuwe keuzes gemaakt voor de verdere selectie van het Friese paard. De volgorde van de thema's in het fokdoel werden aangepast. Gezondheid is het allerbelangrijkste en komt op de eerste plaats. Daarna komt het karakter. Op de derde plaats komt exterieur en als allerlaatste komt sport. Het nieuwe geformuleerde fokdoel kreeg unanieme steun.

In de vergadering werd ook een aantal wisselingen in de verschillende besturen en raden concreet. Tineke Schokker nam de voorzittershamer over van Detlef Elling. Hij blijft komende maanden nog betrokken bij het KFPS bestuur om de nodige ervaring in te brengen. Datzelfde geldt voor Jan Raaijmakers die tot het voorjaar van 2022 aanblijft, Roelof Bos verlengt zijn bestuurstermijn tot de herfst van 2022. In de ledenraad nam Tjibbe Bosma afscheid en Pieter Wijbenga namens Ta it Bihâld zijn plaats in.

Wijzigingen in jury’s, raden en commissies

Verschillende jury’s, raden en commissies kregen versterking of er vonden wisselingen plaats. In de fokkerijraad komen drie nieuwe leden: Marc Peter Spahn, Hans Boersma en Tjitze Bouma. De Verrichtingsjury wordt aangevuld met Ito Werkman en Jos van der Wal. In de structuurcommissie komen Sjoerd Ruiter en Janneke Haverschmidt. John Boot blijft ledenraadsvoorzitter en Mirella van Leeuwen wordt vicevoorzitter. Als plaatsvervangend lid bij de integriteitscommissie komt H.J. Bodyféé. De hengstenkeuringscommissie bestaande uit voorzitter Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Reijer van Woudenbergh wordt versterkt met aspirant Ellen van Gastel. De herkeuringscommissie blijft bestaan uit Bart Bax, Jan Hellinx en Sabine Zwaga.

Bron: Horses.nl/Phryso