KFPS Stamboekkeuring Boxtel: Vier Sterren en Jiska naar promotiekeuring

De stamboekkeuring in Boxtel op zaterdag 19 september leverde voor vier merries een Ster met een tweede premie op. In de rubriek met zeven jaar en oudere Stermerries kwam Jiska van ‘t Wilbroek Ster (Tiede 501 x Beart 411) in de baan en kreeg van de juryleden Wieneke Waaijer-Blom, Jan Hellinx en Frans Smits een eerste premie. De merrie van Rik Meeuws uit het Belgische Arendonk, die na 1 mei een veulen op de wereld zette, mag zich melden op de promotiekeuring op 10 oktober om zo nog kans te maken op graadverhoging.

KFPS Door

Bij de opnamerubrieken verschenen er tien voor de jury. In de rubriek met driejarige veulenboekmerries gingen twee merries naar huis met een Ster tweede premie: Yfke B. (Hilbrand 525 x Markus 491) van E.J. van der Ven uit Schalkwijk en Xannah van de Demro Stables Ster (Tiede 501 x Jehannes 484) van de Demro Stables uit Mierlo.

In de rubriek vier jaar en oudere veulenboekmerries was er een Ster met een tweede premie voor Tarah du Scharrach Ster (Nane 492 x Maurus 441) van Marc Welsch uit Scharrachbergheim.

Sinne van stamboek naar Ster

De vierde Ster ging naar Sinne Wietske v.d. Terpen Ster (Teun 505 x Tjalbert 460). De vijfjarige merrie van Rudy Rienstra uit Wommels maakte promotie van stamboek naar Ster met een tweede premie.

Twee eerste premie veulens

Van de acht gepresenteerde veulens kregen er twee een eerste premie. Hengstveulen Gijs van de Heide (Rutger 546 x Epke 474) van J.M.M. Verstappen uit Roermond en Geesje W (Nyk 538 x Pier 448) van mevr. P.J.M. Wilms-Strijbos uit Grashoek.

Bron: KFPS