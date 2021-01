KFPS verliest rechtszaak over DNA-registratie

De Brabantse Friezenfokker M.A. Janssen heeft zojuist in het Hoger Beroep van zijn langlopende zaak tegen het KFPS gelijk gekregen van het Hof Arnhem-Leeuwarden. "Door de eigenaar van het paard al niet in 2003 te informeren over de twijfels met betrekking tot de afstamming heeft het KFPS onzorgvuldig gehandeld tegenover de eigenaar van het paard", luidt de uitspraak. Het is een harde terechtwijzing voor het stamboek, dat immers de onberispelijke registratie van paarden als belangrijkste taak heeft. Janssen krijgt een schadevergoeding, maar de hoogte daarvan moet in een aparte procedure bepaald worden.

Op donderdag 26 november 2020 diende het Hoger Beroep van fokker M.A. Janssen tegen het KFPS. Janssen kocht in 1998 de merrie Petra Boszorg als jaarling, met als doel om met haar te gaan fokken. In 2012 bleek uit een DNA-test dat de merrie niet van Thomas 327 afstamt, zoals op haar papieren stond. De merrie en haar nakomelingen werden daarop uit het stamboek verwijderd. In 2003 had het stamboek echter al een test gedaan naar de afstamming van Petra Boszorg. Na die eerste test was al duidelijk dat de merrie niet van Thomas 327 kon afstammen. De uitslag van die test heeft eigenaar Janssen echter nooit bereikt. Hij kwam daar pas in 2012 achter, toen de vierde nakomeling van Petra Boszorg een DNA-test kreeg. Dat moest om het veulen in het stamboek te kunnen registreren, nadat de merrie overleden was. Vervolgens werden zijn merrie en haar nakomelingen uit het stamboek verwijderd. Janssen eiste genoegdoening omdat de registratie gefaald had en zijn paarden veel minder waard bleken dan hij gedacht had.

Uitspraak

De samenvatting van de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden luidt als volgt: “In 2003 is in opdracht van “Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS) een afstammingsonderzoek ingesteld met betrekking tot het paard B. Bij dat onderzoek is vastgesteld dat er twijfels zijn over de afstamming van het paard. KFPS heeft naar aanleiding van dat onderzoek geen actie ondernomen. Er heeft niet zoals gebruikelijk in die situatie een tweede onderzoek plaatsgevonden en evenmin is de eigenaar van het paard geïnformeerd over de uitslag van het eerste onderzoek. De eigenaar is met het paard blijven doorfokken. In 2013 is het paard met al haar nakomelingen alsnog uitgeschreven uit het stamboek nadat bij de registratie van het laatste veulen was gebleken dat de afstamming van het paard niet klopte. Door de eigenaar van het paard al niet in 2003 te informeren over de twijfels met betrekking tot de afstamming heeft het KFPS, een professionele organisatie die op grond van een publiekrechtelijke regeling als enige verantwoordelijk is voor het bijhouden van het stamboek, onzorgvuldig gehandeld tegenover de eigenaar van het paard. ”

Schadevergoeding

Het Hof meldt: “Volgt veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat.” Dit is gebruikelijk bij zaken waarbij de waarde van de schade niet zomaar duidelijk is. De achtergrond hiervan is dat het in ingewikkelde of langlopende procedures – zoals deze zaak – handig is om eerst een definitief oordeel te krijgen over de aansprakelijkheid voordat er kosten voor deskundigen worden gemaakt met betrekking tot de schadeberekening.De aansprakelijkheid van het stamboek voor de schade is nu vastgesteld en daarover is geen discussie meer. Hoe hoog het bedrag is van die schade, wordt bepaald in een separate procedure.

Bron: Hof Arnhem – Leeuwarden / Horses.nl