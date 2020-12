ClipMyHorse.tv ging op bezoek bij het Duitse Gestüt Gut Neuenhof van dr. Axel en Sandra Schürner en maakte een documentaire over het thuis van hengsten als Estobar NRW, Escolar, Cristallo, Cordess en Cashmere. Het kijkje achter de schermen in Nideggen is nu terug te kijken in het archief.