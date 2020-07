Kijk terug: item over paardenexpositie Stubbs in Mauritshuis

In het programma 'Nu te zien' reizen museumdirecteuren het hele land door om je niet te missen tentoonstellingen te laten zien. Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum, was op bezoek bij het Mauritshuis. Daar is nu een expositie van de 18-eeuwse schilder George Stubbs, bekend van zijn paardenportretten.