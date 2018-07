Kijktip: Documentaires Annette van Trigt deze week bij Ziggo Sport

The Story of Totilas, de film over de opkomst en de ondergang van ’s werelds bekendste dressuurpaard van documentairemaakster Annette van Trigt, heeft op het Equus Film Festival in New York de Winnie Award gewonnen voor de beste documentaire.

Gouden Genen

Gouden Genen is een documentaire van Van Trigt waarin ze op zoek naar het geheim achter het succes van de Nederlandse springpaardenfokkerij en de documentairemaakster onder andere Cees Klaver, Wiepke van de Lageweg, Peter Rinkes en Reinie Tewis volgt. Met een hoofdrol voor Kees Klaver van Big Star. Zijn fokprodukt zag het levenslicht in een wei in Schoorl om 14 jaar later

Olympisch kampioen te worden in Rio onder het zadel van de Brit Nick Skelton.

Obstakels

Voor Obstakels volgde Van Trigt acht maanden vader en zoon Martin en Tim Lips richting de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. “Het is het interessant om te zien hoe de vader-zoon relatie tussen Martin en Tim onder grote spanning komt te staan omdat Martin zijn eigen zoon coacht”, vertelt Van Trigt, die hoopt het grote publiek een inkijkje te kunnen geven in de eventingsport. “Veel mensen weten niet wat er allemaal bij komt kijken.”

Vals Spel

In ‘Vals Spel’ gaat de televisiemaakster in op het dramatische faillissement van Eurocommerce, de vervolging en veroordeling van Ger Visser en zijn zoon en de ondergang van hun Olympische Springstal. Paardenliefhebber Ger Visser Sr. stond met zijn bedrijf Eurocommerce jarenlang garant voor wereldwijde sportieve successen. Met als absoluut hoogtepunt het topspringpaard London dat onder Gerco Schröder twee zilveren medailles behaalde op de Olympische Spelen van 2012. Kort daarna valt zijn vastgoedbedrijf met donderend geraas om: fraude.

Alles en iedereen ten onder

De Olympische springstal gaat op dramatische wijze ten onder met als dieptepunt de veiling van de Olympische springpaarden. Topstuk London wordt voor 8,6 miljoen euro verkocht en is daarmee in één klap het duurste springpaard ter wereld. In zijn manipulaties sleept Visser Senior zijn hele gezin mee. En de Nederlandse belastingbetaler? Die draait uiteindelijk op voor het bloedbad van 1,2 miljard euro dat hij aanricht bij de banken.

Veroordeling

Vals Spel toont de ondergang van een onverbeterlijke vastgoedmagnaat. Vijf jaar lang volgde Annette van Trigt de val van de kantorenkoning en de ondergang van zijn stal Eurocommerce. De stal blijkt ten onterechte overgenomen door zijn zoon Visser Jr. Vader en zoon worden veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk 3,5 jaar en 1 jaar. Vrouw en dochter worden vrijgesproken. Het OM en de veroordeelden hebben hoger beroep ingediend.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Ziggo