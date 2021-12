Kim Emmen alweer eerste en tweede bij zevenjarige in Oliva

Kim Emmen greep vanavond net zoals gisteren niet alleen de eerste, maar ook de tweede plaats in de rubriek voor zevenjarigen in Oliva. In het zadel van de Kannan GFE-dochter Rockwell RC behaalde Emmen de winst. Het duo zette een foutloze ronde neer en finishte in 57,61 seconden. Met Lady Angeles (v. Los Angeles) bemachtigde de Nederlandse springamazone de tweede plaats. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en reed het 1.35m-parcours 0,58 seconde langzamer dan het winnende duo.