Kim Emmen met Delvaux vierde in CSI 4* 1.50m Sunshine Tour

De Spaanse zon lijkt amazone Kim Emmen geen windeieren te leggen. In week zes van de Andalusië Sunshine Tour toonde Kim vandaag dat ze meedoet voor de prijzen. Met haar paard Delvaux was zij beste Nederlandse combinatie in een sterk bezet deelnemersveld van maar liefst 78 combinaties.

Met maar 6 deelnemers die de nul konden vasthouden kunnen we stellen dat het geen makkelijke proef was. Kim reed als 43ste deelnemer de ring in waardoor ze de tijd had om een aantal combinaties te kunnen kijken. Vervolgens reed ze een foutloze ronde met 0.7seconden (41.35) achter op de uiteindelijke nummer 3 Therese Henriksen uit Noorwegen met Cyclone L’ Epivent (40.55ec). Het zilver was voor Susan Fitzpatrick (Ierland) met Verdict de Kezeg in een tijd van 39.13sec. De winst ging naar de Belgische Dominique Hendrickx met Koriano van Klapschuit in een supersnelle tijd van 38.19sec.

Klik hier voor de uitslagen