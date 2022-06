Kim Emmen tweede in 1.45m Lier

Tijdens de Azelhof Horse Events stond er vandaag een CSI2* 1.45m op het programma. In deze rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.45m was het Joe Clee die er met de winst van door ging. Kim Emmen had twee troeven in het spel wat zich goed uitbetaalde: zowel Island V G (v. Zirocco Blue) als Delvaux (v. Chacco Blue) sprongen foutloos. Met eerstgenoemde mocht ze zich ook nog als tweede opstellen. De Amerikaanse Ransome Rombauer was vandaag goed voor het derde resultaat.

Niemand was sneller als de Brit Joe Clee. Met Axel 111 Z (v. Action-Breaker) sprong hij razendsnel en foutloos naar de finish. Met een eindtijd van 57.67 stelde hij hiermee de overwinning veilig. Kim Emmen volgt met Island op plaats twee. Het duo was foutloos in een tijd van 60.07 seconden. Een gevarieerd podium vandaag want naast Groot-Brittannië en Nederland vinden we ook de Amerikaanse vlag terug: Ransome Rombauer zadelde voor deze proef Ayade Hero Z (v. Aganix du Seigneur). In een tijd van 60.99 seconden maakte het duo de top drie compleet.

Nederlanders laten balken liggen

Met Delvaux sprong Kim Emmen tevens foutloos naar de finish. Ze deed het alleen wel een stuk rustiger aan dan met Island: 69.39 seconden en een negentiende plaats. Nederlands succes was er ook voor Auke Feenstra en Izzylineke (v. Dakar). Zij sprongen foutloos naar de finish in een tijd van 63.39 seconden en vinden we daarmee terug op plaats elf. Kevin Jochems liet ook alle balken liggen met Casillas van de Helle (v. Casall). In een tijd van 69.22 seconden was hij nipt sneller dan Emmen en Delvaux en eindigde hiermee op plaats achttien.

