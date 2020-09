Kimany MBF met Sanne de Jong kampioen vijfjarige eventingpaarden

De Connect-zoon Kimany MBF (mv. Los Angeles x Le Mexico) is vandaag met Sanne de Jong KWPN-kampioen vijfjarige eventingpaarden geworden. Op het kampioenschap in Varsseveld verzamelde het fokproduct van A.C.G. Verkerk uit Hoofddorp 82,6 punten.

Sanne de Jong en jonge eventingpaarden, dat ligt elkaar wel. Al twee keer won ze het KWPN Kampioenschap voor vijfjarige eventingpaarden (in 2014 en 2017) en twee keer won ze zilver in het KNHS-kampioenschap zesjarige eventingpaarden (2016 en 2018). Vandaag is daar weer een titel bijgekomen, die van de vijfjarigen met Kimany.

Sanne de Jong met Kimary in actie – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Hij is heel atletisch en doet alle heel makkelijk”, vertelt Sanne de Jong over haar nieuwe kampioen. De eventingamazone startte twee paarden van fokker Verkerk en werd met de andere Connect-nakomeling Kilroy (mv. Quasimodo van de Molendreef x Guidam) zesde. “Hij is twee weken geleden verkocht, maar blijft nog even bij mij in opleiding. Hij sprong drie weken geleden pas zijn eerste boomstam en is nog heel groen. Ik was heel trots op hem. Kimany heeft al meer ervaring en heeft echt ongekend veel kwaliteit.”

Van alles wat

De Jong was zeer te spreken over de opzet dit jaar. “Dat vond ik heel leuk zo samen met de internationale wedstrijd. In het open veld konden fokkers en eigenaren de paarden goed volgen en er zat van alles wat in. Er werden verschillende dingen gevraagd waardoor de inzet en kwaliteit denk ik goed te beoordelen was. Ook het springen op het hoofdterrein vond ik een toevoeging. Dat heeft mij zeker geholpen want er werden best veel fouten gemaakt en ik was met beide paarden foutloos.

Twee Greve-paarden in de top

Twee door Jan Greve gefokte paarden eindigden in de top: tweede met 81 punten werd Watermill Korella (Singular la Silla x Julio Mariner xx) en vierde met 77,4 punten werd Watermill Kontent (Connect x Karandasj). Beide paarden werden gereden door Noor Kuilboer.

Met een Connect op 1, een Connect op 4 en ook nog een Connect op 6 nog een keer succes voor Jan Greve: hij heeft Connect namelijk (samen met Stal Horn) in bezit.

Een vreemde eend

Op drie ook nog een vreemde eend in de bijt (qua afstamming dan): Krek Mora G is een Ferdinand x San Remo x Gribaldi. Maar onder Janneke Boonzaaijer kan (en durft) dit dressuurpaard te springen. En dat deed hij ook nog zonder fouten.

Uitslag

Bron: Horses.nl