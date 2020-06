KNHS begint zelf tuigpaardclub, VERT reageert direct met sommatie

De VERT (Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden) heeft snel gereageerd op een KNHS-initiatief om onder KNHS-vlag een vereniging voor de aangespannen sport (tuigpaarden, Friese paarden en hackney’s) op te richten. De KNHS ontving gisteren een sommatie van de advocaat van de VERT om te stoppen met handelingen die in strijd zijn met de Mededingingswet. De VERT dreigt met de Autoriteit Consument en Markt en haar hoge boetes als de KNHS niet ophoudt met het op poten zetten van aangespannen sport voor KNHS-leden.

Vorige week werd bekend dat de KNHS in gesprek is met een tiental organisaties van top wedstrijden voor de aangespannen sport. “Allen hebben te kennen gegeven hun wedstrijden ook in de toekomst onder de reglementen van de KNHS te willen laten verrijden”, aldus KNHS-directeur Theo Fledderus en manager Wedstrijdsport Adrianne van Waardenberg-Nooren in een brief aan leden en officials.

Onafhankelijke voorzitter

“De in oprichting zijnde vereniging, die alle drie de aangespannen disciplines in zich gaat verzamelen, zal bestuursleden kennen uit het brede gremium van de sport, waarbij er voor is gekozen om een geheel onafhankelijke voorzitter te benoemen die bijgestaan wordt door een ambtelijk fungerende secretaris/penningmeester.”

‘Coalition of the Willing’

De KNHS neemt dit initiatief samen met een ‘coalition of the willing’ omdat de VERT zich heeft afgesplitst van de KNHS nadat de tuigpaardrijders niet akkoord wensten te gaan met de modelstatuten van de KNHS.

Onmogelijk voor VERT

In een reactie op dit initiatief zegt de VERT bij monde van advocaat mr J.M.M. van de Hel dat zij ‘wordt geconfronteerd met regels van de KNHS die het voor de VERT onmogelijk maakt om als vereniging actief te zijn en haar leden verhindert aan wedstrijden deel te nemen’. De KNHS handelt daarmee volgens de VERT in strijd met de Mededingingswet.

Deelname niet toegestaan

De VERT baseert zich hierbij op het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS, dat vermeldt dat het KNHS-leden niet is toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden die buiten de KNHS om worden georganiseerd.

Boete

Mr Van de Hel memoreert namens de VERT dat overtreding van de mededingingsregels door de Autoriteit Consument & Markt kan worden bestraft met een boete van maximaal 40% van de omzet van de vereniging. “Deze boete kan worden verhaald op het bestuur van de KNHS en de leden van de KNHS. Ook kan het bestuur van de KNHS persoonlijk worden beboet voor maximaal 900.000 euro.”

Gelaten reactie KNHS

De KNHS reageert gelaten. “Er is een groep rijders die graag onder de vlag van de KNHS wil rijden”, zegt voorzitter Cees Roozemond. “Daar moeten en willen wij de infrastructuur voor aanbieden. Helaas heeft dit nu een juridische toon gekregen. Wij zijn meer van het open gesprek, maar als de VERT deze weg wil gaan, moeten we ons daar helaas aan aanpassen.”

Zelf kiezen

“Wij gaan mensen niet dwingen”, zegt bestuurslid Aukje Kroondijk. “Tegelijk zijn we wel op een punt aanbeland dat mensen zelf zullen moeten kiezen. Onder de vlag van de VERT rijden of onder de vlag van de KNHS. Voor ons allemaal is het moment gekomen dat we ons af moeten vragen: hoe staan wij hier in? Staan wij voor fair play, voor het borgen van paardenwelzijn, voor de belangen van ruiters en rijders en voor een goede maatschappelijke vertegenwoordiging? Dat zijn kernwaarden van de KNHS. Wie daar niet om geeft moet z’n eigen gang maar gaan.”

