KNHS-Hartog Trophy krijgt spannende finale

In Tolbert streden een kleine zestig combinaties om de prijzen in de laatste selectiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy. Een aantal ruiters maakte nog een succesvol debuut in deze rijstijlcompetitie en zijn daardoor ook startgerechtigd in de finale op 19 december in Ermelo. Winst was er voor Hannah Hoeksma bij de pony’s, Jesse Berkers in de rubriek Children, Yfke Priem bij de Junioren en Chantal Windstra was de beste bij de Young Riders.

Springruiter Ernesto Canseco was het jurylid in de ring en de ervaren trainer Alwin Duiven stond de jeugdcombinaties bij tijdens het losrijden. Een mooie taak volgens Duiven: “Het was hartstikke leuk om te doen. Over het algemeen zijn de deelnemers hele talentvolle kinderen met talentvolle paarden of pony’s. Sommige ruiters zijn al wat verder, maar anderen hebben wat kleine aanwijzingen nodig om de boel iets beter te laten lopen. Als je daar staat kun je natuurlijk niet de heleboel omgooien, maar met wat kleine tips kun je ze net wat beter laten presteren in de ring. Dat was ook het doel van mijn rol.”

‘Lekker aan het rijden’

De begeleiding op het voorterrein wordt door de ruiters gewaardeerd. “Ik heb een aantal leuke reacties gehad, dus ik denk dat de hulp toegevoegde waarde had. Ik vond het leuk om te doen”, aldus Duiven, die goed te spreken was over het niveau van de deelnemers: “Het zijn soms nog jonge kinderen die al heel lekker hun rondjes rijden. Er lopen ook goede paarden mee in de competitie. De hele opzet van deze competitie is ook om de rijstijl nog wat beter te maken. Het niveau ligt best wel hoog, die kinderen zijn gewoon lekker aan het rijden.”

Dubbele prijzen

Sommige deelnemers kwamen in meerdere rubrieken uit. De veertienjarige Yfke Priem werd met 90 stijlpunten tweede in de rubriek voor de pony’s en won bij de Junioren. Chantal Windstra gaf haar visitekaartje af bij de Young Riders door beslag te leggen op zowel de eerste als tweede plaats.

Over twee weken vindt de finale plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Alle combinaties die deelgenomen hebben aan één of meerdere competitiewedstrijden mogen deelnemen aan de finale, dus het belooft een spannende strijd te worden. De jurering is tijdens de finale in handen van Luc Steeghs en Teun van den Broek.

Uitslag Tolbert

Pony’s

1. Hannah Hoeksma – Ringersheim’s Adine

2. Yfke Priem – Zafarano van het Gehugt

3. Robin Windstra – W&W’s Mister Paparazzi

Children

1. Jesse Berkers – Happhira H

2. Sanne Vermeulen – Icarus LH

3. Jantien Naber – Harm

Junioren

1. Yfke Priem – Kessel Hx

2. Hilde Veenstra – After Pleasure Toltien

3. Roelof Dolfijn – Chelsea

Young Riders

1. Chantal Windstra – W&W’s Islay’s Mist

2. Chantal Windstra – Foberlina

3. Auke Veenstra – Jolineke

Agenda resterende competitie

19 december – Ermelo (finale)

Bron: Persbericht