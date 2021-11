KNHS komt met tips voor concoursorganisatie in coronatijd

Afgelopen weekend deden de De Voornruiters in De Meern als één van de eerste organisaties ervaring op met de aangescherpte coronamaatregelen die op 6 november in zijn gegaan. Bestuurslid Bert Schalkwijk vertelt hoe zij de nieuwe coronaregels toepasten.

”De QR-codes van iedere bezoeker boven de achttien werden gescand door twee externe mensen. Daarvoor hadden wij gekozen omdat op deze manier de controleurs de bezoekers en deelnemers niet kennen, dat voorkomt mogelijke lastige discussies. Gelukkig kwam dat niet veel voor”, aldus Schalwijk.

Goed initiatief

”De bezoekers waren eigenlijk over het algemeen allemaal positief over de controle. Ze voelden zich veiliger door de controle en gaven aan dat zij het een goed initiatief vonden. In totaal konden twee bezoekers geen geldig coronatoegangsbewijs tonen en mochten daarom het terrein niet op. De rest van de deelnemers en bezoekers heeft na het laten zien van een geldige QR-code een polsbandje gekregen. Op deze manier was het voor iedereen duidelijk wie er gecontroleerd was en hoefden ze bij het verlaten en opnieuw betreden van de accommodatie niet opnieuw gecontroleerd te worden”, aldus Schalkwijk.

‘QR-code blijven controleren’

Tijdens evenementen voor de persconferentie van dinsdag 2 november hebben de Voornruiters ook al verschillende coronamaatregelen gehanteerd tijdens hun evenementen. Zo hadden zij een menmarathon waarbij de kantine gesloten was. ”Wij houden ons aan de geldende overheidsmaatregelen, die zijn er niet voor niets. Voor de komende evenementen zullen wij eventuele nieuwe maatregelen in de gaten houden. Het scannen van de QR-codes blijven wij doen zolang dat nodig is. Met het uitdelen van polsbandjes is het ook goed te doen en blijft het overzichtelijk.”

Tips

In een persbericht geeft de KNHS tips en antwoorden op veel gestelde vragen. Deze informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij de KNHS bekend is:

– Kijk welke individuele afspraken je bij jouw gemeente kunt maken over jouw accommodatie, wedstrijd of vereniging.

– Gebruik polsbandjes of stempels bij gescande personen, ze hoeven dan die dag niet meer gecontroleerd te worden.

– Wees vriendelijk, maar duidelijk.

– Houd, indien je leden daarmee akkoord gaan, een lijst bij van personen met een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie of het hersteld zijn van corona. Op deze manier hoef je je leden niet elke dag te controleren als ze gebruik maken van de binnenrijhal.

– Laat de instructeur de controle doen op de coronatoegangsbewijzen bij lessen in de binnenrijhal.

Veel gestelde vragen

Ook publiceerde de KNHS de antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat wordt er verstaan onder georganiseerde sportbeoefening?

Onder georganiseerde sport wordt sporten op een sportaccommodatie verstaan. Een sportaccommodatie is een plek waar sport wordt beoefend. Een gemeente kan dit bepalen. Bij twijfel neem contact op met jouw gemeente. Alleen voor binnensportaccommodaties is een coronatoegangsbewijs nodig vanaf 18 jaar. Ook voor het (buiten)terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca.

Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Ik heb geen coronatoegangsbewijs, mag ik dan deelnemen aan wedstrijden?

Nee, zonder toegangsbewijs kun je niet deelnemen aan wedstrijden als je 18 jaar of ouder bent.

Ik ben ruiter en heb geen coronatoegangsbewijs en wil mijn wedstrijdinschrijving annuleren, kan dat?

Ja, dat kan. De wedstrijdorganisatie bepaalt of hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Kunnen wedstrijden gratis geannuleerd worden indien er veel afmeldingen zijn vanwege de nieuwe coronamaatregel?

Ja, wedstrijden kunnen bij te weinig deelname gratis geannuleerd worden.

Hoe kan ik als wedstrijdorganisatie of sportaccommodatie een check doen op coronatoegangsbewijzen?

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je gratis downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Hoe je als wedstrijdorganisatie, sportaccommodatie of vereniging de controle organiseert staat vrij, je mag daar zelf invulling aan geven. Wellicht komt hiervoor ondersteuning vanuit de gemeenten, houdt dit dus in de gaten of vraag ernaar bij jouw gemeente.

Wat moet ik doen als een deelnemer zonder coronatoegangsbewijs toch wil deelnemen aan een wedstrijd?

Zonder coronatoegangsbewijs mag er vanaf 6 november niet worden deelgenomen aan wedstrijden door personen vanaf 18 jaar. We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze overheidsregels houdt, hoe vervelend ook en we hopen dat iedereen zich beseft dat wedstrijden georganiseerd worden door vrijwilligers die voor de deelnemende ruiters hun uiterste best doen om een mooie wedstrijd te organiseren. We willen sporters en bezoekers oproepen om zelf je verantwoordelijkheid te nemen en alle vrijwilligers die de controles uitvoeren het niet moeilijk te maken. Zij voeren uit wat de overheid ons oplegt.

Valt een paardenhouderij of pensionstal ook onder een sportlocatie?

Onder sportlocatie wordt een locatie verstaan waar sport uitgeoefend wordt. Een gemeente kan bepalen of jouw locatie een sportlocatie is. Twijfel je of jouw locatie als sportlocatie wordt aangemerkt? Neem dan contact op met je gemeente om dit te bespreken. Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

Mag er een maximaal aantal personen in de binnensportaccommodatie aanwezig zijn?

Nee, er is geen maximum gesteld aan het aantal personen op een binnenaccommodatie indien gebruik wordt gemaakt van het coronatoegangsbewijs.

Moeten functioneel aanwezige personen zoals instructeurs, officials en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs hebben?

Nee, voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.

Wie vallen er onder een vrijwilliger?

Dat hangt af van de situatie. Vrijwilligers zijn personen die functioneel aanwezig moeten zijn op de binnenaccommodatie of tijdens de wedstrijd zoals parcoursbouwers, ringmeesters, schrijvers, officials, etc. Bij twijfel, neem contact op met je gemeente.

Is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden?

Op binnensportaccommodaties geldt het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar. Het is dan niet nodig om onderling 1,5 meter afstand te houden. Het kan voorkomen dat een jurylid en een schrijver dicht naast elkaar zitten in een juryhokje. Het advies is daarom om altijd van te voren even af te stemmen of de betreffende personen daar moeite mee hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?

Er is geen standaard antwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar van de binnensportaccommodatie en duidelijke afspraken maakt. Vaak wordt de controle door de accommodatiehouder (of functioneel aanwezigen/personeel, zoals bijvoorbeeld een instructeur) of vereniging gedaan. Bij twijfel, neem contact op met je gemeente en maak duidelijke afspraken.

Sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol verantwoord sporten gepubliceerd. Hier staat ook een link naar overige veel gestelde vragen.

Bekijk hier alle tips en veel gestelde vragen

Bron: Horses.nl/KNHS