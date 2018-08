Koos de Ronde zet concurrenten op verdere achterstand

Op het NK Vierspannen reed vierspanrijder Koos de Ronde vandaag een zeer scherpe marathon en zet daarmee zijn naaste concurrenten nog verder op achterstand. In aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon toonde de vierspanrijder vandaag op het Riant Equestrian Centre in Beekbergen opnieuw goed in vorm te zijn. Op alle zeven hindernissen klokte hij een top drie tijd wat hem de overwinning opleverde.