Kraut pakt GP Wellington met nieuwe troef

Drie Amerikaanse dames domineerden de met 137.000 dollar gedoteerde 3* Grand Prix in Wellington vandaag. De winst was voor Laura Kraut en de elfjarige ruin Baloutinue (v. Balou du Rouet). Het paard won twee weken geleden nog de 4* GP onder het zadel van Adam Prudent. Nu heeft Laura Kraut kennelijk de teugels overgenomen.

Kraut bleef haar landgenote Beezie Madden met de bekende hengst Breitling LS (v. Quintero) zo’n 3/10 seconde voor in de barrage. Derde werd Paris Sellon met Anna Jo (v. Acodetto I). In totaal reden elf combinaties mee in de barrage van de GP in Florida. Er stonden vandaag geen Nederlanders op de startlijst.

Uitslag

Bron: Horses.nl