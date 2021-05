Kristina Ankerhold: ‘Het was een stress-situatie’

Landstalmeester Kristina Ankerhold en het Landgestüt Warendorf hebben vandaag gereageerd op de aanklacht die de FN en het landbouwministerie van Nordrhein-Westfalen tegen Ankerhold hebben ingediend. De klacht is ingediend nadat anoniem een video naar de FN was gestuurd, waarop twee hengsten van de staatsstoeterij incorrect getraind zouden worden. Volgens de Landstalmeester was er op het bewuste moment sprake van een stress-situatie.

”Als gevolg van een gelijktijdig plaatsvindende training van de Duitse rijschool met vreemde paarden, ontstond een ongebruikelijke trainings- en stress-situatie”, aldus het Landgestüt in een verklaring. “Deze moeilijke situatie maakte direct ingrijpen noodzakelijk. Hierdoor ontstond objectief gezien een te korte aanleuning.”

Geleidelijk

Volgens de verklaring zou Kristina Ankerhold de betreffende amazone hebben begeleid om toch nog richting de ontspanning te trainen. ”Aanleuning en een correcte buiging moet je met een paard geleidelijk trainen.”

Oprollen van de hals

”Een te korte hals en het oprollen van de hals moet je met het oog op het dierenwelzijn fundamenteel vermijden. Maar vooral bij paarden in een stress-situatie is dit niet altijd te vermijden”, aldus Ankerhold. “Ik sta open voor elke discussie over mogelijkheden om met paarden in stress-situaties richting ontspanning te trainen. Verder zullen we er in de toekomst beter op letten om verschillende trainingen gescheiden te houden.”

Volgens het Landgestüt Warendorf is het dierenwelzijn op geen enkel moment bedreigd geweest.

Bron: Horses.nl/Persbericht