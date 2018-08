Kronenberg wil wereldruiterspelen naar Limburg halen

Frank Laenen, exploitatiemanager van paardensportcentrum De Peelbergen zegt in De Limburger: “We moeten onze ogen daar goed de kost geven. De organisatie voor de volgende wereldruiterspelen, in 2022, is nog niet vergeven.”

‘Met eigen ogen zien’

Voor de editie 2022 van de WEG was de Slowaakse stad Samorin de enige kandidaat. Vlak voor de toewijzing trok de plaats zich echter terug. Of Kronenberg het in 2022 kan worden, is nog te vroeg om te beoordelen, stelt Laenen in het artikel. “We moeten met eigen ogen zien hoe de organisatie te werk gaat en wat de accommodatie behelst. Pas dan kunnen we oordelen of dit haalbaar is.”

‘Niets is onmogelijk’

In De Limburger is Laenen optimistisch over de mogelijkheden ondanks de organisatie nogal wat investering en kosten vergt: “Het zal zeker een flinke investering zijn. Maar wat er nu in Kronenberg staat hebben we in drie jaar tijd neergezet. In dat licht is niets onmogelijk. En tot de komende Wereldruiterspelen is nog vier jaar tijd. Mocht die vier jaar toch te krap blijken, dan kan altijd nog worden uitgekeken naar de editie van 2026.”

De wereldruiterspelen waren al eerder in Nederland. In 1994 had Den Haag de organisatie in handen.

Bron De Limburger