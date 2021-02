KSS: Apardi-zoon veilingtopper met 36.000 euro, alle prijzen in bericht

Met twee premiehengsten in de KWPN Select Sale was er de hoop op een beetje vuurwerk, maar dat bleef uit. De eerste premiehengst (cat.nr 1 v. A La Carte NRW) had als nadeel dat hij WFFS-drager is, de tweede (cat.nr 88 v. Farfan M) dat hij in de tweede bezichtiging niet zijn beste optreden had. Topper werd de niet geprimeerde cat.nr 13 (v. Apardi) met een prijs van 36.000 euro.