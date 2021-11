KWPN’er Chupa Chup AS keert terug naar Zweden

De KWPN-ruin Chupa Chup AS was in 2017 verkocht aan de Japanner Masihiro Kosaka. De door Orlanda Dragman (uit Amstelveen) gefokte Sorento-zoon verhuisde afgelopen maand weer terug naar zweden, waar hij in 2015 ook voor het eerst op internationaal concours werd uitgebracht.

Chupa Chup AS kwam voor het eerst in de schijnwerpers in Zweden als jong paard dat werd getraind door Moa Grodinger, die 12e werd bij de 5-jarige op de Zweedse kampioenschappen jonge paarden van 2012. Een jaar later was het Mads Hendeliowitz die het paard naar een 7e plaats stuurde op de Zweedse kampioenschappen jonge paarden 2013, voordat de in Denemarken geboren Jacob Norby Sorensen het paard overnam van de nieuwe eigenaar Patricia Florin.

Verkocht aan Masihiro Kosaka

In 2017 reed Sorensen de KWPN’er op Grand Prix-niveau en namen ze deel aan het CDI Uggerhalne, waar ze 66,840% scoorden. Hierna verhuisde Chupa Chup naar de stal van Patrik Kittel in Duitsland om de ruin te verkopen. Onder de Zweed Malin Nilsson deed hij in oktober 2017 een nationale show in Ankum en won hij de Grand Prix. Het paard werd kort daarna verkocht aan de Japanner Masihiro Kosaka (eigenaar van de door E. Trouwborst-Dumoré gefokte KWPN’er Eddieni, v. Johnson).

WK 2018

Masihiro Kosaka had de Sorento-zoon in training gezet bij de Japanse Olympiër Yuko Kitai met het oog op het WK in 2018. De combinatie maakten hun debuut op de Aken Dressuurdagen in april 2018 en namen deel aan Leudelange, Verden en Cappeln, maar werden niet geselecteerd voor het Japanse team voor Tryon. Kittel klom weer in het zadel voor één CDI in Flyinge in september 2018 en reed het paard naar 71,022% in de Grand Prix. Twee maanden later reed Nilsson hem nog een keer in Ankum. Chupa Chup keerde pas in 2021 terug in de ring met zijn eigenaar Kosaka, eerst tijdens een nationale show in Wellington, Florida, en later in mei in Redefin, Duitsland.

Terug in Zweden onder junior Laura Laustsen

Chupa Chup AS is nu teruggekeerd naar zijn stal in Zweden als het nieuwe paard voor de Zweedse junior Laura Laustsen, die traint met Jacob Norby Sorensen. De vosruin verhuisde een maand geleden naar Zweden en het nieuwe paar maakte afgelopen weekend zijn debuut op de CDI Stockholm. ”We leren elkaar nog steeds kennen en hebben zoveel plezier samen”, aldus Laustsen. ”Er is bijna een maand samen verstreken en er moeten er nog meer komen.”

Bron: Horses.nl/Eurodresssage