KWPN’ers Mr President STH en Kalisto winnen Spaanse kampioenstitels

Kalisto KL (Expression x San Amour) en Mr President STH (I'm Perfect STH x Voice) hebben op de Spaanse kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden de titel gewonnen in hun leeftijdscategorie. Kalisto werd daarbij gereden door Carlos Bayo en Mr President werd voorgesteld door Samuel Delgado.

Bij de vierjarigen won Kalisto de openingsproef met een score van 84%. De bij het KWPN aangewezen hengst, die begin 2020 werd verkocht aan de Spaanse profvoetballer Raúl García, kwam na alle rondes in totaal uit op 299,600% en dat was ruim voldoende voor de titel. Het zilver was voor Flanell (Flanell x Hohenstein), die met Antonio José Vázquez Quintero uitkwam op 285,400%.

Hattrick

Mr President won alle drie de proeven bij de zesjarigen en kwam in totaal uit op 379,900%. Met een score in de eerste proef van 83% en daarna alleen nog maar hoger, maakte Mr President zijn favorietenrol waar en won hij de titel. Het zilver was in deze leeftijdscategorie voor José Alejandro Alcaide met Laurin (Estobar NRW x Don Crusador) met in totaal 361,000%.

Kampioenen vijf- en zevenjarigen

Bij de vijfjarigen was het kampioenslint voor L’Avion (Livaldon x Longchamp), die werd gereden door Manuel Pérez Valle en bij de zevenjarigen kreeg Nautilus (Connery x Latimer), die werd gereden door José Antonio García Mena het kampioenslint omgehangen.

Bron: Eurodressage