Lancering N BRANDS X Epplejeck ruitersportcollectie

Donderdag 16 maart lanceert Epplejeck in samenwerking met Nikki Plessen een nieuwe ruitersportcollectie. N BRANDS, het moederbedrijf van mode-ondernemer Nikkie Plessen, heeft de handen ineengeslagen met de grootste ruitersportwinkel van de Benelux, Epplejeck Horse & Rider superstores. Naast de succesvolle merken NIKKIE, NIK&NIK, selected by KATE MOSS, N BEAUTY, N HOME, Sportswear en Skiwear, kon een lijn in de ruitersportbranche niet uitblijven.

N BRANDS en Epplejeck hebben samen een collectie ontwikkelt voor ruiter en paard. De stijlvolle ontwerpen en hoogwaardige materialen van N BRANDS zijn verrijkt met de kwaliteit en jarenlange ervaring van Epplejeck. De collectie voor ruiters bestaat uit paardrijbroeken, hoodies, trainingsshirts, jassen, coltruien, handschoenen, sokken en accessoires. Voor het paard zijn bijpassende zadeldekken, dekens, halsters, oornetjes en peesbeschermers ontworpen. Paard en ruiter zijn helemaal check, met de collectie van N BRANDS x Epplejeck.

De volledige collectie is verkrijgbaar bij alle Epplejeck filialen in Nederland en België, online via EJ.nl en NBRANDS.com. De ruitercollectie is verkrijgbaar in de maten 32 t/m 42. Bekijk en bestel de volledige collectie vanaf donderdag hier: www.ej.nl/n-brands

Ter introductie van deze nieuwe collectie is er op zaterdag 18 en zondag 19 maart een tour langs verschillende Epplejeck filialen. Nikkie Plessen zal dan samen met een aantal grote influencers uit de paardensport een bezoek brengen aan geselecteerde Epplejeck filialen. Onder het genot van een hapje en een drankje kan je Nikkie ontmoeten en met haar op de foto. Bekijk hier het volledige programma en alle influencers die mee gaan: https://www.ej.nl/service/nbrands-x-epplejeck.html