Landgestüt Warendorf NRW en Gut Schönweide starten samenwerking

Landgestüt Warendorf NRW en Gut Schönweide slaan volgend jaar de handen ineen. Het hengstenstation van de familie Gasser opent komend voorjaar haar deuren en biedt direct een aantal opvallende hengsten aan, waaronder de voor 490.000 euro aangeschafte Hannoveraanse premiehengst Sky (Sezuan x Sir Donnerhall I).

Het afgelopen jaar was de familie Gasser druk het het verbouwen van het landgoed. Nu dat klaar is, verhuizen ook de hengsten daar naartoe. Tot de collectie hengsten behoren onder andere Follow Him’s Schönweide (Follow Me x Sir Donnerhall ), de Oldenburger kampioen Fürst Fabrice (Fürstenball x Sandro Hit) en Raven (Revolution x Christ). Zij stonden eerder ter dekking bij Rene Tebbel.

Bron: Equitaris