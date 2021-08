Lars Kersten tweede in 2* Kronenberg

In de 1m40/1m45 rubriek met barrage op De Peelbergen was de tweede plaats vanmiddag voor Lars Kersten met de achtjarige Iliana (v. Cardento 933). De winst ging naar de Duitser Gerrit Nieberg, die met Quibelle de la Coeur (v. Quincy Jones) ongeveer 3/4 seconde voorbleef op de Nederlander en zijn KWPN-merrie.

De derde plaats was voor de Poolse ruiter Radoslaw Zalewski met zijn KWPN-ruin Here I Am (v. Untouchable). Ook Eric ten Cate met Ivoor (v. Eldorado) en Willem Greve met Carambole (v. San Patrignano) kwalificeerden zich nog in deze grote rubriek.

Luikens vierde bij jonge springpaarden

In de rubriek voor vijf- en zesjarig paarden was de Italiaanse Francesca maggiore met Galatica de snelste. De Nederlander Tobias Luikens werd met zijn zesjarige Natural Picobello Z vierde.

Uitslagen

Bron: Horses.nl