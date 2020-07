Laura Kraut: “Het had niet beter kunnen gaan”

De meest in het oog springende winnares op de openingsdag van het Summer CSI bij het Equestrian Centre de Peelbergen was zonder meer Laura Kraut. De buitengewoon succesvolle Amerikaanse amazone stuurde de Nederlands gefokte Galliano VM (v. Ukato) fijn naar de winst in de GP-kwalificatie proef over 1.40m.

Gezeten op een tree van een trap met een mooi uitzicht op de graspiste van de Peelbergen vertelt Kraut over haar paard, het winnende rondje en hoe zij de rentree van de wedstrijdsport ervaart. “Dit eerste CSI in Kronenberg na de lockdown periode had voor mij niet beter kunnen beginnen”, vertelt de Olympisch topruiter en coach.

Geen tijd te verspillen

“Ik had eigenlijk niet eens het idee dat ik heel snel ging, maar Galliano verspilt geen tijd. Mijn plan pakte beter uit dan gedacht. Maar het is ook echt een paard dat me past. Mijn type, zou je kunnen zeggen. Niet overdreven groot, maar wel met een groots karakter. Hij denkt overigens wel dat hij de grootste is, maar dat maakt het een fijn paard om mee te werken. Hij heeft echt een reuze instelling”, vertelt de winnares van de Stal Hendrix prijs met enthousiasme over de Nederlands gefokte KWPN’er.

NL-geboren en getogen

Galliano VM werd gefokt door Jan van Meever, van Ukato uit een Vincenzo merrie. “Ik zag dit paard zo’n anderhalf jaar geleden met Mathijs van Asten springen hier in de Peelbergen. Sinds hij bij mij onder het zadel is, heb ik hem rustig verder opgeleid. Hij is nu negen en ik heb hoge verwachtingen van hem. Vorige week werd hij in België ook vierde in een Grote Prijs.”

Veilig

Kraut maakte haar rentree in de internationale wedstrijdpiste in Grimaud, reisde daarna naar België en doet nu Kronenberg aan. “Ik kom hier altijd al graag, maar ik moet zeggen dat ik me hier nu ook echt veilig voel. Je ziet dat de organisatie veel moeite doet om alles volgens coronaprotocol te laten verlopen. Nu kan je het virus ook oplopen bij het tankstation, bij wijze van spreken, maar op concours gaan is wel weer even wat anders dan in lockdown zijn. Maar ik ben blij dat het weer mogelijk is!”

In de GP-kwalificatie tekende Thiago Ribas da Costa met Kinky van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) voor het tweede geld. Charlie Jones uit Groot-Brittannië werd derde met Dexter (v. VDL Wittinger). De beste Nederlandse combinatie was Lisa Nooren. Zij klasseerde zich als achtste met Dienellie (v. Berlin).

Bron: Horses.nl