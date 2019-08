Laura Spekenbrink: ‘Als winnaar genoemd worden, is een hart onder de riem!’

'Ik weet hoeveel tijd erin gaat zitten om tot een bepaalde prestatie te komen. Het is mooi om goed presterende Nederlandse ruiters in de schijnwerpers te zetten!', aldus Laura Spekenbrink. Zij is een van de freelancers van Horses.nl die bereid is om alles aan de kant te schuiven voor dat ene doel: nieuws brengen. Laura vertelt wat haar drijft om 24/7 het paardennieuws te volgen en te delen.