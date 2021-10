Lector Kathalijne Visser gaat relatie mens-dier onderzoeken

Met enige vertraging als gevolg van de coronamaatregelen is dr. Kathalijne Visser-Riedstra gistermiddag op de Aeres Hogeschool in Dronten geïnaugureerd als lector human animal interaction. Vanuit deze functie geeft Kathalijne Visser leiding aan het onderzoek naar de interactie tussen mensen en honden en mensen en paarden. Het accent komt daarbij te liggen op vraagstukken over het welzijn van de honden en paarden die worden ingezet ten behoeve van mensen.

Voordat Kathalijne Visser haar inaugurele rede hield en haar toga in ontvangst nam, kwamen eerst sprekers uit de honden-, respectievelijk de paardenwereld aan het woord. Namens de stichting Hulphond vertelde directeur Eric Bouwer over de inzet van honden bij onder meer rolstoelgebruikers, epilepsie- en PTSS-patiënten.

Maatschappelijk draagvlak voor paardensport

Namens de KNHS vertelde Fenna Westerduin over het maatschappelijk draagvlak voor de paardensport. De beleidsmedewerker van de paardensportbond wees erop dat zo’n 50% van de Nederlandse bevolking geen mening heeft over het gebruik van paarden in sport en recreatie, maar dat dit bevolkingsdeel gemakkelijk te beïnvloeden is. Het risico daarvan is dat felle tegenstanders hun invloed kunnen uitbreiden, maar de paardenwereld heeft ook de kans om een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking achter zich te krijgen door hen van goede en positieve informatie te voorzien.

Onderzoek

Het onderzoek waar Kathalijne Visser leiding aan geeft is gericht op de relatie en de interactie tussen mens en dier. Ze betrekt honden en paarden bij het onderzoek en kijkt naar de mentale en fysieke impact van het werk dat zij doen voor de mens. Kathalijne Visser en haar collega’s en studenten van het lectoraat human animal interaction onderzoeken ook wat de maatschappij vindt van het feit dat dieren werken voor mensen. De vakgroep van Aeres Hogeschool kijkt of de maatschappij vindt dat er verantwoordelijk met de dieren wordt omgegaan.

Bron: Horses.nl