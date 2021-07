Leonie Richter wint met Vitalos bij vierjarigen

Leonie Richter schreef zojuist met Vitalos (v. Vitalis) de overwinning op haar naam in de kwalificatieproef voor vierjarige hengsten op het Verdener Championat. De Duitse amazone reed de Hannoveraner naar een gemiddelde score van een 8,5. Het beste onderdeel van Vitalos was de draf, waarvoor hij een negen kreeg. Verder verscheen er op het scorebord een 8,5 voor de galop, africhting en exterieur. De hengst haalde een acht voor de stap.

Op de tweede plaats eindigde Jessica Lynn Thomas met Fiducioso (v. Foundation). Het paar ontving voor de proef gemiddeld een 8,2. De hengst van Gestüt Schafhof ontving het hoogste cijfer, een 8,5, voor de draf en africhting. Verder waren er achten voor de galop, stap en exterieur.

Be my Hit en Fünf Sterne Royal derde

Fiducioso werd op de hielen gezeten door Be my Hit en Fünf Sterne Royal die allebei derde werden. Be my Hit werd voorgesteld door Tessa Frank. De zoon van Benicio werd beoordeeld met een 8,5 voor de galop en de africhting en een acht voor de draf en exterieur. Het laagste cijfer, een zeven, behaalde hij voor de stap. De gemiddelde score kwam uit op een 8,0. Dit puntentotaal werd ook gegeven aan Kevin Thomas en Fünf Sterne Royal. De Fürst Romancier-zoon kreeg een 8,5 voor de draf, achten voor de galop, africhting en exterieur. De stap werd beoordeeld met een 7,5.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl