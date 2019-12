Leukemie-patiëntje naar Kerstconcours Olympia dankzij actie op social media

De 12-jarige Bryony Faasen heeft gratis kaartjes voor London-Olympia en een luxe hotelverblijf gekregen na een actie op social media. Bryony is in de terminale fase van leukemie.

Het Engelse meisje begon pas met paardrijden nadat twee jaar geleden de diagnose van haar dodelijke ziekte was gesteld. Harry Talbot-Erasmus, de eigenaar van de pony waar Bryony op rijdt, is een grote fan van de Kerstshow in hartje Londen. “Je ziet gewoon hoe magisch de sfeer van dat concours is en hoe kinderen daarvan genieten. Ik wist dat Bryony’s familie het niet kon betalen, maar ik wilde ze er hoe dan ook naartoe laten gaan.”

Animo

Zijn oproep op social media werd opgepikt door de importeur van Animo-ruiterkleding, die de kaartjes leverde. Een donatie-site bracht nog eens 1000 pond op voor de reis- en verblijfskosten. Claire Hallion, de importeur van Animo, gaat ook zorgen voor meet & greets met topruiters. “Voor mij was het gelijk duidelijk dat we iets voor Bryony moesten doen en dat we het zo bijzonder voor haar moesten maken als maar kan.”

‘We zullen er zijn’

Bryony’s moeder houdt nog een slag om de arm, gezien de toestand van haar dochter. Maar Bryony zelf weet het zeker: “We zullen er zijn!”

Bron: Horse&Hound