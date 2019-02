Limburg geen kandidaat voor WEG 2022

In tegenstelling tot eerdere berichten stelt Kronenberg zich niet kandidaat voor de Wereldruiterspelen in 2022. Ook voor het organiseren van Wereldkampioenschappen in één of meerdere disciplines over drie jaar heeft Limburg geen interesse getoond. Frank Laenen, exploitatiemanager van De Peelbergen: "Voorlopig hebben we onze handen vol."

Eind augustus 2018 meldde dagblad De Limburger dat een vijftienkoppige afvaardiging uit Limburg naar Tryon gaat om ervaren wat er bij komt kijken om de Wereldruiterspelen te organiseren. Dat was echter niet de insteek van het bezoek, aldus Frank Laenen van De Peelbergen. “We gingen daar vooral heen om Limburg en Nederland op de kaart te zetten, maar het is een beetje een eigen leven gaan leiden. Er is nooit serieus sprake geweest van het organiseren van de WEG in 2022.”

Stap te ver

Voorlopig heeft De Peelbergen voldoende uitdagingen, vertelt Laenen. “Dit jaar organiseren we de eventingwedstrijd op 4*-niveau, volgend jaar doen we dat op 5*-niveau. Verder hebben net de eerste CSI 3* achter de rug, en dat willen we straks ook buiten organiseren. En dan is er nog het WK Vierspannen in 2020. We blijven zeker bezig en willen steeds een stapje hogerop, dus wie weet wat de toekomst brengt. Maar de Wereldruiterspelen in 2022, dat is een stap te ver.”

De deadline voor kandidaatstelling is 28 februari aanstaande. Op de valreep stelde Italië zich kandidaat.

De FEI liet weten enthousiast te zijn over de biedingen die binnen zijn.

Bron: Horses.nl