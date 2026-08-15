LIVE: WK Aken dressuur kürfinale

Rick Helmink Door

Het grootste ruitersportstadion ter wereld – 43.000 zit en 2.000 staanplaatsen – is vanavond tot de laatste plek uitverkocht voor de finale van het dressuurkampioenschap: de kür. En degenen die een kaartje hebben weten te bemachtigen, zijn bofkonten. Zij worden vanavond getrakteerd op een nog nooit op een kampioenschap vertoond niveau in de top met vijf medaillekandidaten. De beste 18 combinaties van de Spécial (min Katharina Hemmer en Carina Cassøe Krüth) strijden vanavond vanaf 19.00 uur om de Wereldtitels. Dinja van Liere rijdt als derde (19.22) binnen, Marieke van der Putten opent het groepje met de Big Five (om 21.40). Horses is er uiteraard bij.