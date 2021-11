Top 6-klassering voor Loewie Joppen en Kevin Jochems in 2* Grand Prix Lier

De Zweedse amazone Petronella Andersson greep vanmiddag de overwinning in de 2* Grand Prix in Lier. In het zadel van de Franse ruin Claptonn Mouche (v. HH Conrad) liet Andersson alle balken in de lepels liggen. Het paar passeerde de finishlijn 41,97 seconden. Loewie Joppen, Kevin Jochems en Lars Kersten belandde ook in de prijzen.