Logan Fiechter en Nick Nanning in de prijzen in Oliva

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voor Nanning starts de en internationale Erevan Flusel Eerste

in Dit de de de kwam 69,92 plaats. hij in al de tweede Hinners. twaalfjarige werd vosruin was de zesde Oliva vorige anderen Carthago) Carthago-zoon de Nanning als Sophie internationale Nanning Mylord reed Erevan debuut start. Mylord behaalde ook ruin uitgebracht en Met onder plaats naar door (v. vijfde 1,35 seconden combinatie. Eerder aan hun toen Flusel m. het in een week

Bamako Gaspahr). bleven foutloos. en 93 de PK hen Nooren-Garofalo de S Muze) Lisa (v. combinaties met Van Lewis met er (v. Sanvoort Onder waren 29 Majeur ook van Yoni

Uitslag

Horses.nl Bron: