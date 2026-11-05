Naast Lisa Nooren-Garofalo, die zevende werd in het 1,45 m., vielen ook Logan Fiechter en Nick Nanning in de prijzen in Oliva. In het 1,40 m. direct op tijd eindigden de jonge Nederlandse springruiters respectievelijk als vijfde en zesde.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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