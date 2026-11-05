Logan Fiechter en Nick Nanning in de prijzen in Oliva

Petra Trommelen
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Logan Fiechter en Nick Nanning in de prijzen in Oliva featured image
Logan Fiechter hier met Lieverella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Naast Lisa Nooren-Garofalo, die zevende werd in het 1,45 m., vielen ook Logan Fiechter en Nick Nanning in de prijzen in Oliva. In het 1,40 m. direct op tijd eindigden de jonge Nederlandse springruiters respectievelijk als vijfde en zesde.


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