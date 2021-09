Longines Global Champions Tour in Samorin in plaats van New York en Shanghai

De laatste etappes van de Longines Global Champions Tour 2021 zullen niet zoals gepland in New York en Shanghai worden gehouden, maar in Samorin. De organisatoren van de Longines Global Champions Tour hebben dit aangekondigd. De reden voor de wijziging zijn talrijke beperkingen, maar ook de planningsonzekerheid als gevolg van Covid en de Delta-variant.

Daarom wordt de reeds in de Nations Cup beproefde wedstrijdlocatie X-Bionic Sphere in Slowakije de nieuwe locatie voor de 14e en tevens laatste etappe van de Longines Global Champions Tour vóór de grote finale in Praag in november. De data voor Samorin zijn 15-17 en 21-23 oktober 2021.

Samorin heeft een grote traditie in de sport en de locatie is ruim 100 hectare groot. Het bevat acht grote pistes (3 grasarena’s, twee rijhallen en drie zandpistes) en een renbaan van 1,6 kilometer.

Bron Spring-reiter.de