Lonneke Engel eist schadevergoeding van Academy Bartels

Een taxateur ter vaststelling van de hoogte van de schade gaat er blijkens een tussenuitspraak van vandaag nog niet komen. Maar volgens de door het Hof benoemde deskundige, prof. dr. Brama, heeft U2 letsel opgelopen in de mond dat is veroorzaakt door herhaalde druk van het bit en/of de stang-en-trens.

Periode

Verder had de deskundige al geoordeeld dat het letsel is ontstaan in de periode dat U2 onder de zorg stond van Academy Bartels.

Hoogte van de schade

“Deze harde medische conclusies geven aanleiding om de bodemprocedure met succes voort te zetten”, aldus mr. Van Hapert. “Centraal staat nu de hoogte van de financiële schade aan U2 en de door Academy Bartels te betalen schadevergoeding.”

Bron: persbericht/Paardenkrant-Horses.nl