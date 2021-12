Losgebroken paard zorgt voor file op A9

Een uitgebroken paard zorgde vanmorgen op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein voor een flinke file. Volgens de ANWB verkeersinformatie staat er zes kilometer stilstaand verkeer en waren er twee rijbanen afgesloten.

AD.nl sprak over een paard dat ontsnapt was uit een paardentrailer.

De file is inmiddels opgelost, maar hoe het met het paard is afgelopen is nog niet bekend.

Een uitgebroken paard loop bij knp. Rottepolderplein op de #A9 Alkmaar ► Amstelveen 2 rijstroken dicht 4 km stilstaand verkeer. pic.twitter.com/BfVaTSgK8k — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) December 16, 2021

Bron: ANWB/ AD.nl