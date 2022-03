Lotte van den Herik en Winner scoren PR in Lier

Nadat Lotte van den Herik en Winner (San Remo x Gribaldi) vorig jaar oktober in Exloo voor het laatst internationaal aan de start kwamen, maakte het duo vandaag op CDI Lier hun rentree in de internationale U25. Die rentree werd beloond met 68,284% in de Intermédiaire II, goed voor een nieuw internationaal PR.

Met 72,206% ging de overwinning ging naar Alexa Westendarp. Met Four Seasons FRH (v. Fürstenball) was de Duitse amazone de enige combinatie die boven de 70 procent scoorde. Laura de Graeve hield de tweede prijs in eigen land. Met Charlie (v. Florencio), die eerder door Simon Missiaen werd uitgebracht in de internationale Grand Prix, reed de Belgische amazone 68,677% bijeen.

Yom Tov en Bech

Yazmin Yom Tov werd met Grandville derde, Thea Bech met Dionisos vierde en Van den Herik met haar 19-jarige San Remo-zoon vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl