LTO en Sectorraad uiten zorgen over Europese uitwerking I&R

LTO heeft er vertrouwen in dat landbouwminister Carola Schouten de inspanningen van de sector op het gebied van paardenwelzijn erkent, maar maakt zich zorgen over de Europese uitwerking van de nieuwe regels rond I&R. “We zien dat nieuwe Europese wetgeving landen gaat verplichten om de locaties waar paarden gehouden worden, te laten registreren. Maar een houder van een paard is niet altijd de eigenaar van het paard”, aldus voorzitter Ralph van Venrooy.