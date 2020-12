LTO-enquête: Landelijk veel overlast van Jacobskruiskruid

Eind november plaatste LTO Paardenhouderij een enquête om de problemen met Jacobskruiskruid bij paardenhouders in kaart te brengen. Hier werd - ook door lezers van Horses.nl - massaal op gereageerd. LTO ontving maar liefst 1550 ingevulde vragenlijsten. Het blijkt een landelijk probleem, dat bij 30% van de respondenten tot problemen heeft geleid.

Nadat we de enquête in een nieuwsbericht op deze site noemden, was de vragenlijst zelfs enige tijd niet meer in te vullen door de drukte. Gelukkig kon LTO het probleem snel oplossen en hebben vele paardeneigenaren zich laten horen. De uitkomsten liegen er niet om.

Landelijk probleem

Uit elke Nederlandse provincie kwamen enquêtes terug. De meerderheid van de respondenten kwam uit Gelderland (20%), Noord-Brabant (16%) en Drenthe (16%). Maar liefst 89% van degenen die de enquête hebben ingevuld, heeft Jacobskruiskruid op zijn/haar weiland of perceel. De hoeveelheid planten verschilt, waarbij 27% nul tot tien planten heeft, 18% elf tot twintig planten en 55% heeft meer dan twintig planten. Waarbij er zelfs iemand kwam met de opmerking meer dan 300 planten te bezitten.

Verwijderen Jacobskruiskruid

Er worden verschillende verwijdermethoden gebruikt waarbij afmaaien of –snoeien en gewoon laten staan meerdere keren zijn ingevuld. Het overgrote deel van de respondenten steekt de plant met wortel en al uit.

Vergiftigingen en allergische reacties

Van de ingevulde enquêtes ondervindt 30% problemen van Jacobskruiskruid. Dat varieert van vergiftigde paarden of dieren met koliek, abortus, diarree en leverschade tot sterfte. Sommige veulens zouden de planten zelfs eten. Uit de enquête bleken best veel respondenten te maken hebben gehad met gezondheidsklachten en sterfte bij paarden. Toch is het niet enkel voor paarden een probleem, want ook verschillende personen hadden gezondheidsklachten waaronder tintelende handen en allergische reacties door het weghalen van de planten zonder handschoenen. Hierdoor is zelfs iemand op de IC beland.

Risico: landbezitters durven niet te hooien

Het probleem is dat het kruid steeds blijft terugkomen en vermeerderen, waardoor het dweilen is met de kraan open. Het verwijderen van de planten vergt enorm veel arbeid en hier worden veel kosten door gemaakt. Ondanks deze inspanningen wordt Jacobskruiskruid nog redelijk vaak teruggevonden in hooi/voer, waardoor paarden ziek worden of sterven of de opbrengst van het land moet worden vernietigd. Dit heeft niet alleen economische gevolgen, maar zorgt ook voor een slechte reputatie bij het bedrijf. Hierdoor durven veel grondbezitters hun land niet meer te gebruiken om te hooien. Als grootste boosdoener worden naastgelegen natuurgebieden en bermen genoemd waar veel planten groeien die te laat worden gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de zaden zich verplaatsen naar nabijgelegen percelen, waardoor je er lastig vanaf komt. Er staan in sommige gebieden zo veel planten dat verwijderen onbegonnen zaak is en blijft.

Oplossingen

Uit de enquête kwamen verschillende vragen aan LTO om de problemen met Jacobskruiskruid op te lossen. De meeste vragen gaan over het bewust maken van instanties en ervoor zorgen dat ze tijdig maaien en de plant zo veel mogelijk proberen te bestrijden. Maar verschillende mensen zijn ook voor het bewerkstelligen van een verbod in Nederland, een landelijke bestrijding en het aandringen op berm- en natuurbeheer. Daarnaast wordt de LTO verzocht om een onafhankelijk advies te geven voor de bestrijding van giftige planten. Zelf willen paardeneigenaren vooral instructies voor het verwijderen en voorlichting hoe ermee om te gaan. LTO laat weten erg dankbaar te zijn voor alle input en er verder mee aan de slag te gaan.

Bron: LTO Paardenhouderij / Horses.nl