M2-titel categorie D/E voor Vivi Engelke

Vivi Engelke reed voor de eerste keer op de Hippiade met haar pony Baron in de klasse M2 dressuur categorie DE. Zonder verwachtingen reisde ze af naar Ermelo met als doel te eindigen in de top 10 vandaag. Dat pakte goed uit! Met een mooie score van 70,56% eindigde de zestienjarige amazone op de hoogste plaats op het podium.

“Het ging onverwachts goed! Ik heb een hele fijne proef gereden. Ik was wel een beetje zenuwachtig, want dit was mijn eerste Hippiade, maar het kwam helemaal goed”, aldus Engelke. “Mijn pony is heel goed in de middendraf en toont veel inzet, het is ook een echte knuffelkont.” Engelke i traint bij Romy Bemelmans, die vrijdag op de Hippiade derde werd in het ZZ-Licht.

Dressuur klasse M2 cat. DE:

1. Vivi Engelke (Heerlen) – Baron, 70,556%

2. Doutsen Jansen (Ommen) – Dulce Evita’s Dance, 70,167%

3. Sissi Gijsen (Moergestel) – New Star 8, 69,611%

Bron: KNHS