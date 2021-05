Magdalene Hell is op 84-jarige leeftijd overleden. De weduwe van Maas J. Hell bouwde samen met haar man het hengstenstation Maas J. Hell in Klein Offenseth op en na zijn overlijden nam ze het hengstenstation over met ruiter Thomas Mohr. Ook na de verkoop van het station aan Herbert Ulonska in 2011 bleef Magdalene Hell op het station wonen.