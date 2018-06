Man kocht paarden met nepgeld

Binnen de paardenwereld viel op dat de verdachte paarden verkocht voor de inkoopsprijs, maar desondanks toch veel winst maakte. Bij verkopers zijn tientallen valse biljetten van 500 euro in beslag genomen. Volgens het OM hebben niet alle gedupeerden aangifte durven te doen.

Geen gematigde strafeis

Na het bekend worden van de verdenkingen, die dateren uit 2015, was de man een jaar lang onvindbaar. Pas in oktober 2016 werd hij aangehouden. Voor het Openbaar Ministerie was dit geen reden om de strafeis te matigen, zoals bij oudere zaken gebruikelijk is.

Grof en agressief

De verdachte ontkende de beschuldigingen in de rechtszaal en moest een paar keer tot orde worden geroepen door de rechters. “Krijgt hij zijn zin niet, dan wordt hij grof en agressief”, aldus het OM. Daarnaast wordt de man verdacht van mishandeling van zijn ex.

Bron: DVHN