Manege de Roosberg in Bavel gaat sluiten

In de tussentijd zijn er al vele kijkers voor het manege bedrijf langs geweest, maar hebben zij nog geen koper voor het gehele complex kunnen vinden. Op de website van manege de Roosberg maken Ton & Stien en Wim & Anja Ullings het volgende bekent “Met pijn in ons hart hebben we de knoop door moeten hakken en hebben we besloten om de manege activiteiten per 16 september en de stalling en andere bedrijfsactiviteiten per 1 oktober 2018 te beëindigen. Nog langer doorgaan dan enkele maanden is voor onze gezondheid onverantwoord”

Familiebedrijf

Manege de Roosberg is in 1967 begonnen als een kleine pensionstal. Door de jaren heen zijn zij als een echt familiebedrijf uitgegroeid tot een modern en veelzijdig paardensportcentrum. Daarnaast was manege de Roosberg één van de eerste maneges in Nederland die erkend werden met 5 sterren door de FNRS

Manegepaarden

Het manege gedeelte zal 16 september zijn deuren al sluiten. Voor alle huidige manegepaarden is al een plekje gevonden. De helft zal met pensioen gaan en de andere helft zal naar een nieuwe eigenaar gaan. De pensionklanten hebben tot 1 oktober de tijd om een andere plek voor hun trouwe viervoeter te vinden.

Moeilijk besluit

“Hoe heftig het ook is, we staan 100% achter deze onvermijdelijke keuze en vertrouwen op jullie begrip. Uiteraard hopen wij natuurlijk dat er nog iemand opstaat die dit unieke bedrijf voor de paardensport kan en wil behouden.” Aldus familie Ullings.

Alle activiteiten die gepland zijn zullen doorgang vinden tot 1 oktober. Daarna zal de manege definitief haar deuren sluiten.

Bron Manege de Roosberg