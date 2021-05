Mans Buurman en Luc Steeghs in opleidingsteam Hippisch College Limburg en Citaverde

Na de eerdere komst van Marion Schreuder, gaan nu ook Mans Buurman en Luc Steeghs Hippisch College Limburg/Citaverde College versterken. Het vmbo en mbo opleidingsteam Paardensport en -houderij bestaat verder uit Henriëtte Smits, Rianne Holys, Marjan Cleven en Jan Motmans.

Mans Buurman uit Roggel is sinds 2014 KNHS-bondscoach eventing pony’s, heeft vele jaren internationaal gesprongen en was als docent verbonden aan het voormalige NHB in Deurne. Hij is momenteel als trainer zowel in de eventingsport als in de springsport actief en leidt diverse springpaarden op die hij uitbrengt op concours.

Luc Steeghs

Luc Steeghs uit Kessel is eveneens sinds 2014 KNHS-bondscoach springen young riders en Junioren, trainer bij het KNHS Talentenplan en heeft tijdens zijn succesvolle carrière als wedstrijdruiter in de springsport in de landenwedstrijd deel uitgemaakt van het Nederlandse team.

Trainer/Coach 5

Zowel Buurman als Steeghs zijn lid van het KNHS Trainersplatform en naast Marion Schreuder ook in het bezit van het diploma Trainer/Coach 5.

Aansluiting arbeidsmarkt

Hippisch College Limburg is een samenwerkingsverband tussen Citaverde College en een 40-tal hippische ondernemers in Limburg en Zuidoost-Brabant. Doelstelling is om binnen een projectperiode van vier jaar in samenspraak een sterke verbetering te realiseren in de aansluiting tussen onderwijs en de specifieke hippische arbeidsmarkt in dit gebied.

Hippische bedrijvigheid

“De hippische bedrijvigheid in deze regio is sterk internationaal georiënteerd met Equestrian Centre de Peelbergen als kloppend hart”, aldus Jan Rensen, Programmamanager van Hippisch College Limburg. “Op deze schitterende locatie verzorgt Citaverde College het praktijkgedeelte van de BBL-opleiding Paard. Daar komt nu bij dat we deze twee topcoaches aan onze opleiding hebben kunnen verbinden en we verheugen ons dan ook enorm op de samenwerking met Mans en Luc.”

