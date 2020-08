Mara van de Ven derde in 2* Kronenberg

Mara van de Ven was afgelopen weekend met Lexington van de Vinkenhof (v. Tangelo van de Zuuthoeve) goed voor het beste Nederlandse resultaat in de tweester van de Dutch Open Eventing. Sophie Leube stond de gehele wedstrijd op de eerste plaats met Sweetwaters Ziethen TSF (v. Abendtanz) en ging er dan ook met de overwinning vandoor.

Van de Ven begon met een achtste plaats na de dressuur met 30,8 strafpunten en bleef vervolgens zowel in het springen, waar ze derde werd als in de cross, waarin ze tweede werd, zonder strafpunten.

Klein verschil

De verschillen waren klein in de top drie en alle combinaties eindigden op hun dressuurscore. Leube was de enige, die onder de dertig strafpunten bleef en won de wedstrijd met 29,2 strafpunten. Pietro Roman kreeg met Parkmore Emper (v. Emperor Augustus xx) in totaal 30,7 strafpunten en Van de Ven stond in totaal op 30,8 strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl