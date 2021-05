Marcus Hermes voor tweede keer Berufsreiter-kampioen

Marcus Hermes heeft afgelopen weekend voor de tweede keer in zijn ruitercarriére de titel West-Duitse Berufsreiter gewonnen. Hermes won het kampioenschap met Apollon (v. Ampere), waarmee hij zich voor de finale met ruiterwissel gekwalificeerd had en de twee gaven de concurrentie geen schijn van kans. In 2014 won de ruiter de titel voor de eerste keer.