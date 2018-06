Marianne Sloet voorzitter Commissie van Deskundigen Keurmerk Paard en Welzijn

De Stichting Welzijn Paard neemt de uitgifte van de keurmerken op zich. Voor de inhoudelijke toetsing van het keurmerk en de keuringen is een Commissie van Deskundigen opgericht. Naast Sloet bestaat de Commissie van Deskundigen verder uit dr. Machteld van Dierendonck, Yteke Elten, Jan Greve, Bas Steltenpool en Vincent Valk.

“Het Keurmerk Paard en Welzijn is een belangrijke ontwikkeling voor de sector. Zeker nu het breed gedragen wordt door de sectorpartijen is dit een goede manier om aan de maatschappij en politiek te laten zien dat de paardensector serieus bezig is met paardenwelzijn”, liet Sloet weten.

Welzijn bovenaan de agenda

Jan Cees Vogelaar, voorzichter van de Stichting Welzijn Paard, is blij met de ontwikkelingen: “Toen we het keurmerk overnamen van de initiatiefnemers, wisten we dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel was. We hebben binnen onze sector natuurlijk te maken met een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties en draagvlak is essentieel voor het keurmerk. Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het voor ons als sector erg belangrijk om onze goodwill te tonen en te laten zien dat welzijn bovenaan de agenda staat.”

Geen half werk

De Commissie van Deskundigen is aan het werk om het keurmerk qua inhoud en werkwijze de puntjes om de i te zetten, zodat ze de inspecteurs en dierenartsen die de keuringen gaan uitvoeren kunnen gaan opleiden. “We willen geen half werk leveren en het keurmerk zodanig in de markt zetten dat het aantrekkelijk is voor ondernemers om te behalen. We moeten een nieuwe organisatie om het keurmerk heen bouwen en dat vergt even tijd”, aldus Vogelaar.

Bron: KWP